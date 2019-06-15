6. Nallıhan Foto Safari Yarışması başlıyor

Bu sene 6. sı yapilacak olan Foto Safari Yarışması Nallıhan Kuş Cenneti’nde birçok fotoğrafçıyı ağırlayacak.

Fotoğraf avcılığını yaygınlaştırmak, doğa koruma bilincini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen ve Doğa fotoğrafçılarının sabırsızlıkla beklediği Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari yarışması 22-23 Haziran tarihlerinde Nallıhan Kuş Cenneti’nde yapılacak.

Fotoğraf avcıları 22 Haziran’da “rastgele” diyecek

Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari yarışması hakkında bilgi veren Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Nallıhan Kuş Cenneti’nin doğal güzelliklere ve 200’den fazla kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirterek "Foto Safari” ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen fotoğraf avcılarını ağırlayacaklarını kaydetti. Öntaş “Doğa ve fotoğraf tutkunlarını 22-23 Haziran tarihlerinde Nallıhan Kuş Cenneti’ne bekliyoruz. "Fotoğraf Avcıları Rastgele” sloganı ile gerçekleştireceğimiz Foto Safariyi Yaban hayatının korunması, nesli tükenen hayvan türlerinin gözetilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla oldukça önemli görüyoruz” dedi.

Başkent Ankara Meclisi Koordine ediyor

Başkent Ankara Meclisi Koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari yarışması Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Vakfı, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor.

Kayıtlar Nallıhan Kuş Çenneti’nde yapılacak

Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto safari yarışmasına katılmak isteyen Doğa fotoğrafçıları Nallıhan Kuş Cenneti girişinde oluşturulan Kayıt masasında kayıtlarını yaptırabilecekler. Yarışmaya katılacak fotoğraf avcıları 22 ve 23 Haziran tarihleri itibariyle Nallıhan kuş cennetinde çektikleri fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek. Geçtiğimiz yıl 148 Doğa fotoğrafçısı yarışmaya katılmış ve 378 fotoğraf değerlendirmeye alınarak 50 fotoğraf dereceye girmişti.