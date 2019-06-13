6 milyon lirayı zimmetine geçiren İcra Dairesi Müdürü hakim karşısında

Eskişehir 6. İcra Dairesi Müdürlüğünün emanet kasa ve banka hesaplarından toplam 6 milyon 162 bin 398 lirayı zimmetine geçirdiği öne sürülen 6. İcra Dairesi Müdürü Sedat Dilber’in yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya eski İcra Müdürü Sedat Dilber (44), kardeşleri İmdat Dilber (42) ve Hasan Hüseyin Dilber (37) ile avukatlar katıldı. Savunmasında yaptıkları davranışın savunulacak bir durum olmadığını belirten Dilber, "Forex konusunda bilgim vardı ama sermayem olmadığı için yatırım yapamamıştım. Görevli olduğum dairenin hesabındaki paraları UYAP sistemi üzerinden İstanbul’da yaşayan kardeşimin hesabına havale ediyordum. O da benim şahsi hesabıma aktarıyordu. Böylelikle Forex’ten altın ve petrol üzerine işlem yapmaya başladım. Yaklaşık 2 senedir Eskişehir 6’ncı İcra Müdürlüğünün ana hesabından Forex’te işlem yapmak için kardeşimin hesabına arada bir para yatırıyordum. Kardeşim İmdat bana, ‘Neden paraları bana aktarıyorsun’ diye sorduğunda, devlet memuru olduğumu hesabımda fazla para gözükmemesi gerektiğini söyledim” ifadelerini kullandı.

Hayali makbuzlar düzenlemiş

Kardeşlerinin olayla bir bağlantısı olmadığını iddia eden Dilber, "Her üç ayda bir savcılık denetim yapıyordu. Bu denetimlerin yapılacağı tarihleri bildiğim için işlem yapılmayan icra dosyalarından bir nevi hayali reddiyat makbuzları düzenliyordum. Geçen yıl Kasım ve Aralık aylarında zarar etmeye başladım. Durumu kardeşlerime anlattım. Aralık ayında zararımı kapatmak için yine Forex’e daha büyük miktarlarda para gönderdim ancak zararım daha da büyüdü. Zimmetime geçirdiğim para her geçen gün daha da yükseliyordu. Kardeşlerimin bu olayla ilgisi yok, benim isteğim ile dahil oldular. Yaptıklarımdan dolayı pişmanım” dedi.

6. İcra Dairesi Müdürü Sedat Dilber’in kardeşleri İmdat ile Hasan Hüseyin Dilber ise savcılıkta verdikleri ifadelerinin geçerliliğini koruduğunu ifade ederek suçu işlemediklerini bildirdi. Mahkeme heyeti, sanık Sedat Dilber ile İmdat Dilber’in tahliye talebini kabul etmedi. Kardeşlerden Hasan Hüseyin Dilber ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Duruşma 5 Eylül 2019 tarihine ertelendi.