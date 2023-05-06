6 Mayıs 1797: Kazasker Tatarcık Abdullah Efendi'nin vefatı

Tatarcık Abdullah Efendi, Kırîmî Osman Efendi soyundan olup 1730’da doğmuştur. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra 1749’da müderris olmuştur. Bir süre Rumeli Kazaskeri Vassafzâde Esad Efendi’ye tezkirecilik yapmıştır.



Esad Efendi’nin kazâidaresinde iken usulsüz davrandığı iddiasıyla görevine son verilmesi sırasında o da kusurlu bulunarak azledilmiş ve Limni’ye sürülmüştür.







Ancak bir müddet sonra affedilerek önce Haremeyn müfettişliğine, daha sonra da sırasıyla Kudüs, Mısır ve Medine kadılıklarına tayin edilmiştir.



1787 Rus seferine Anadolu kazaskerliği pâyesiyle ordu kadısı olarak katılmıştır.



Bu görevi sırasında Osmanlı-Rus Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin yanında bir müttefik adayı olarak ortaya çıkan İsveç’in elçisi Joh. V. Heidenstam ile imzalanan ‘Beykoz İttifak Muahedesi’nin müzakerelerini yapan devlet heyeti içerisinde yer almıştır.







Sadrazam Yusuf Paşa ile arasında çıkan anlaşmazlık yüzünden görevinden alındıysa da 1790’da fiilen önce Anadolu kazaskerliğine, sonra aynı yıl içinde Rumeli kazaskerliğine getirilmiştir. 1794’te azledilerek Güzelhisar’a sürülmüş; daha sonra ikinci defa Rumeli kazaskerliğine tayin edilmiştir.



Tatarcık Abdullah Efendi’yi Osmanlı Devleti’nde görev yapmış diğer kazaskerlerden ayırarak bir tarihi şahsiyet yapan, onun kaleme aldığı layihasıdır. 6 Mayıs 1797’de vefat etmiş ve Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilmiştir.