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Korona Virüs 6 Mart koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

6 Mart koronavirüs bilançosu açıklandı

Koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre; 702'si semptomatik olmak üzere 11.770 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230'a yükseldi. Vefat sayısı ise 64 artarak 28 bin 965'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 19:44:00 -
6 Mart koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 702s'i semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 64 olarak kayıtlara geçti.

Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 965'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 769 bin 230'a yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 291 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 993 bin 552'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 230 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

Vaka sayısı 11 bin rakamının altına düşmüyor

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybederken, 698'i semptomatik olmak üzere 11 bin 302 yeni vaka tespit edilmişti.

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