6 Mart 2003: Cuntacı Generaller Tarafından Balyoz Darbe Planının Yapılması

6 Mart 2003 tarihinde yapılan Balyoz darbe planı semineri sonrasında doğrudan AK Parti'yi hedef alan belgelerde şu planlar yer alıyordu:"AK Parti içinde haber alma sistemi kurulmalı, milletvekilleri takip edilmeli, zaafları ortaya çıkarılmalı, AK Parti'de sorunlu milletvekilleri partiden koparılmalı ve Kuvvet komutanlıklarında 'AK Parti temas grupları' oluşturulmalı" deniliyordu. AKP niyet ve politikaları erken tespit edilmeli, AKP içindeki çekişme ve bölünmeler belirlenmeli, milletvekillerinin takibi ve zaaflarının tespiti sağlanmalı, temasta bulundukları iş adamlarının kaydı çıkarılmalıdır.(Sabah, 2011)

AK Parti içinde iletişim kurulabilecek şahısların listesinin birlik komutanlarına ulaştırması istenilen belgede ilgili şahıslarla yapılacak görüşmelerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın özel görüşmeleri, programları ve parti içi atmosferin öğrenilmesi isteniyordu. Belgenin yedinci maddesinde TSK'nın bankalarda çalışan eşlerinin istihbaratçılığa soyunması talimatı şöyle veriliyordu: "Bankalarda çalışan personel eşlerinden yararlanılarak Başbakan, Meclis Başkanı ve Bakanlar başta olmak üzere AKP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarınınbankahesapları, kredi kartı harcamaları takip edilip her hafta düzenli olarak rapor edilecek".(Sabah, 2011)

Gazeteci Taha Akyol yapılan planları şöyle eleştiriyordu: 2003 Mart’nda Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Aytaç Yalman, “Bu seminerde ‘iç tehdit’ konusuna girmeyin” diye emir verdiği halde, Birinci Ordu Komutanı Org. Çetin Doğan bu emri dinlemeyerek “irticai kalkışma” konulu ‘semineri’ yapmış! Bu nasıl disiplin?! Ve “emre rağmen niye yaptın?” diye disiplin soruşturması açılmamış! Böyle disiplin olur mu? Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök’ü ‘kuşatma’ çalışmaları disiplinsizlik değil miydi? Sarıkız, Ayışığı yapılanmaları disiplinsizlik değil miydi? Niye disiplin soruşturması bile yapılmamış veya yapılamamıştı? (Akyol,2010)

06 Mart 1995: Avrupa Birliği üyesi 15 ülke ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Antlaşması imzalandı.







06 Mart 1986: Basın tarafından "Basına Sansür Yasası" olarak tanımlanan "Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Yasası" TBMM'de kabul edildi.