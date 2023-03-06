6 Mart 1938: Mutasavvıf/ Mûkîşinâs Ahmet Avni Konuk'un vefatı

1868 yılında İstanbul’da doğan Ahmed Avnî, balmumu tüccârlarından kâdı oğlu Mûsâ Kâzım Efendi’nin oğludur. İlk tahsîlini mahalle mektebinde yaptıktan sonra hâfız-ı Kur’ân olmuş ve Galata Rüşdiyesi’ne devâm ettiği sıralarda babasını ve pek az bir ara ile vâlidesini gâib etmiş ve rüşdiyenin dördüncü sınıfında iken 1884 senesinde imtihânla Dârüşşafaka’nın üçüncü sınıfına kaydedilerek 1890’da me’zûn olmuştur. Yirmi bir yaşında iken pâdişâhın irâdesi ile ilk me’mûriyeti olan Galata İttihât Postahânesi Müdüriyet Kâtipliğine kuruş maâşla ta’yîn edilmiş ve bu me’mûriyette iken hukûka da devâm ederek diploma almıştır.







Me’mûriyet hayâtında derece derece yükselerek 1909’da Posta Masâlihi Müdürlüğüne, Posta İşleri Müdür Muavinliğine ve 1930 Eylül’ünde de Umûm Müdürlük Hukûk Müşâvirliğine ta’yîn edilmiş ve 1933 yılında kendi ârzûsu ile tekâüde sevk edilmiştir.



Bi’l-fiil kırk üç senelik me’mûriyet hayâtı sırasında bir aralık P.T.T. Mektebi ile Yüksek Mühendis Okulu’nda posta dersini okutmuş ve İstanbul Robert Kolej müessesesinin dînî, ictimâî ve mûsikî mevzûʻlarından sorduğu suâllere verdiği cevâblar mezkûr müessesenin mu’tâd bülteninde neşr edilmiş ve bu yazıları Avrupa ve Amerika’daki müsteşriklere gönderilmiştir.







Yarım asra yakın bir zamân içinde topyekûn altı ayı geçmeyen bazı ufak hastalıklardan mâadâ hiçbir sebeble vazîfesinden ayrılmayan Ahmed Avnî 376 No.lu Posta Kânûnu ile buna âîd nizâmnâme ve mûcib sebeb lâyihalarını hazırlamıştır. 6 Mart 1938 tarihinde vefât edip Merkez Efendi Kabristânı’na defnedilmiştir.