0553 313 94 23

6. Kocatepe Gençlik Fuarı başvuruları başladı

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) tarafından düzenlenen Kocatepe Gençlik Fuarı’na katılım için başvurular başladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:27
6. Kocatepe Gençlik Fuarı başvuruları başladı

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) tarafından düzenlenen Kocatepe Gençlik Fuarı’na katılım için başvurular başladı.


TDV KAGEM tarafından 2014 yılından itibaren düşünce, kültür, sanat ve edebiyat dünyasının önde gelen isimleri, öğrenci toplulukları, dergiler ve düşünce merkezlerini ortak bir platformda buluşturmayı amaçlayan Kocatepe Gençlik Fuarı, 2-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuarda kurucu ya da yürütücüsü gençlerden oluşan ulusal ve uluslararası ölçekte projeler üreten kuruluşlara da yer verilecek. Fuarda yer alacak kuruluşlar, değerlendirme komisyonu tarafından yapılacak titiz bir çalışma sonucunda belirlenerek ilan edilecektir. Fuara katılım için son başvuru tarihi 10 Mart olarak açıklanırken, Fuar Başvuru Formu’na kocatepegenclikfuari.net adresinden üç ayrı dilde ulaşabilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:27
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
    2. Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı
    3. BÜ öğrencisi Buse Tosun Dan Kolov’da..
    4. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    5. Şenol Güneş'ten sürpriz karar
    6. DİKA’dan Nusaybin’e proje desteği
    7. "2. Doğu Marmara Tarım Fuarı"..
    8. Belediyeden kadınlara özel konser
    9. New York borsası karışık seyirle açıldı
    10. Nizipteki uyuşturucu operasyonunda 1..
    11. Bafralı kadınlar sordu, Başkan Kılıç..
    12. TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan..
    13. Bahçeşehir Kolejiden Kahramanmaraş’ta..
    14. Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı..
    15. Numan Kurtulmuş: "Menderes için..
    16. "Küçük mucitler"ödüllerini aldı
    17. Rize simidi tescillendi
    18. Erzurum merkezli 3 ildeki terör..
    19. Uyuşturucu haplarla suçüstü yakalandı
    20. Genç kızın çantasından çıkanlar polisi..
    21. KAYÜ’de ’Altın Madenlerinde İş Sağlığı..
    22. Atılan sigara izmariti az kalsın..
    23. YPG’nin roketle şehit ettiği Rıfat..
    24. Kula’da gece bekçileri göreve başladı
    25. Kocaeli’nin Milli Mücadele’deki rolü..
    26. Rektör Çomaklı, yeni evlenen misafir..
    27. Polislikten ihraç edilen şahıs..
    28. İzmir'de Dünya Kadınlar Günü paneli..
    29. Ergün Penbe güldürdü: Fatih Terim'i..
    30. Yol kenarında erkek cesedi bulundu
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'