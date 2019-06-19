0553 313 94 23

6 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 3 tutuklama

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 4’ü silahlı kavga, 2’si ise trafik kazasında 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:01
6 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 3 tutuklama

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 4’ü silahlı kavga, 2’si ise trafik kazasında 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


Siverek’te 4’ü silahlı kavga, 2’si ise trafik kazasında 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesinde 15 Haziran 2019 günü saat 09.00 sıralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı aileye mensup taraflar arasında çıkan ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı olayla ilgili olarak, ilk andan itibaren gerekli müdahaleler yapılmış ve en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınarak kamuoyu bilgilendirilmiştir. Büyük bir titizlikle adli makamların gözetiminde yürütülen adli soruşturma kapsamında bugüne kadar adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konmuştur. Hastanede tedavi altında olan diğer üç şüphelinin de durumları yakından takip edilmekte olup, sağlık koşulları uygun olur olmaz adli makamların önüne çıkarılacaktır. Çeşitli basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında dile getirilen, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütülen adli ve idari soruşturmaya gölge düşürecek iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, bu tür iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Engelsiz Sanat Topluluğu’ndan huzurevi sakinlerine konser
    1. Engelsiz Sanat Topluluğu’ndan huzurevi..
    2. Samsun’da jandarmadan uyuşturucu..
    3. Yemen'deki iç savaşta 91 binden fazla..
    4. Hakkari’de PKK terör örgütüne ait..
    5. Gençlik kampı öğretmenleri ağırlıyor
    6. Milletvekili Avşar’dan İstanbul..
    7. Canpolat parkta incelemelerde bulundu
    8. Merkez Bankası PPK toplantı özeti
    9. (Özel)Kağıthane’de yol çöktü
    10. Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen..
    11. Mahalle konağında bakım yapıldı
    12. Sürücülere hem teşekkür mektubu, hem..
    13. GRAFİKLİ - BM raporu Suudi Arabistan'ı..
    14. Esenler’de Mursi için gıyabi cenaze..
    15. Spot piyasada elektrik fiyatları
    16. Sıfır atıkta okullar yarıştı İhlas..
    17. Tedavisi gecikince kangren olan bacağı..
    18. Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2019..
    19. Bas”İT”lik yapan “Otel Lobisi”ne..
    20. Çocuk istismarı ile mücadele bir ekip..
    21. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nda..
    22. İran yabancı turistlerin pasaportuna..
    23. Sanayiciye istihbarat birimi
    24. İzmirli siyasilerden İstanbul’da seçim..
    25. Erzurum Valisi Memiş İHA’ya açıkladı
    26. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    27. Rize Valiliği’nden şiddetli yağış..
    28. GAÜN’de Mursi için gıyabında cenaze..
    29. Başkan Zorluoğlu: “Devletimiz..
    30. Motosikletleri parçalayarak satan 5..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu