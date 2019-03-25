6 kişilik aile kasksız bindikleri motosikletle tehlike saçtı

Gaziantep’te biri bebek 4 çocuğunu ve eşini bindirdiği motosikletle yolculuk yapan kişi kendisinin ve ailesinin canını hiçe saydı. Aile üyelerinin hiçbirinde kask olmaması da dikkat çekti.

Gaziantep’in işlek bir caddesinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, trafik kurallarını hiçe saydı. Kendisinin ve ailesinin hayatını tehlikeye atan motosiklet sürücüsü cep telefonu ile görüntülendi. Kazaya davetiye çıkaran motosiklette, sürücünün hemen önünde 2 çocuğu otururken, arkasında ise bir çocuğu ve kucağında bebek bulunan karısının oturduğu görüldü. Motosikletteki hiç kimsede kask olmaması da dikkat çekti.