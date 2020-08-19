6 kent daha eklendi! 28 ilde yeni koronavirüs tedbirleri

Vaka sayısı artış gösteren yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için il bazında çeşitli yasaklar getirilmeye devam ediyor.

Tedbir alınan iller artıyor

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye'de il bazında valiliklerce çeşitli tedbirler alınıyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yasaklar içeren tedbirlerin uygulandığı şehir sayısı ise her geçen gün artıyor. En son İzmir, Bolu, Tunceli, Balıkesir, Niğde ve Konya'nın da listeye eklenmesiyle yeni yasaklar getirilen il sayısı 28'e yükseldi.

Getirilen yasaklar çoğu illerde 65 yaş ve üzerine yönelik getirilse de bazı kentler, yasakları 16 yaş ve altı için hayata geçirecek.

Koronavirüsün kolaylıkla yayılım gösterdiği kalabalık alanlara (düğünler, nikahlar, asker uğurlamaları, pazar yerleri vb) 65 yaş ve üstü vatandaşların girişlerini kısıtlayan tedbirler, bazı illerde toplu ulaşım için de uygulanacak.

Toplam il sayısı 28'e yükseldi

65 yaş ve üstü ile 16 yaş ve altı için tedbirlerin uygulanacağı 28 ile ise şunlar: Erzincan, Eskişehir, Mardin, Ordu, Kastamonu, Ankara, Bursa, Kütahya, Batman, Sivas, Manisa, Kırıkkale, Aksaray, Bartın, Elazığ, Kayseri, Şanlıurfa, Yalova, Siirt, Kahramanmaraş, Malatya, Düzce, İzmir, Bolu, Tunceli, Balıkesir, Niğde ve Konya.

Tedbirlerin uygulanacağı şehirler arasına katılan son 6 il için alınan kararlar: