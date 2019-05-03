6 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı, 8 kişi dumandan etkilendi Samsun’un Bafra ilçesinde 6 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Samsun’un Bafra ilçesinde 6 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Apartmanda mahsur kalanlar itfaiye yardımıyla kurtarılırken, dumandan etkilenen 2’si çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.



Yangın, Mevlana Mahallesi Keykubat Sokak’ta bulunan İmarkent’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir şekilde çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangında dumanlar tüm aparmanı kapladı. Apartmanın balkonunda mahsur kalanlar itfaiye yardımıyla kurtarılırken dumandan etkilenen 2’si çocuk 8 kişiye olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahaleleri yapılarak Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Çatı katında yükselen alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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