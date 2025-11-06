6 Kasım 2021: Kemal Sandıkçı'nın vefatı (Hadis Âlimi / Akademisyen)

Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, 1944 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde dünyaya geldi. 1966 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulunu, 1970 yılında da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. 1977 yılında Samsun Yüksek İslam Enstitüsü’nde Hadis Anabilim Dalı Asistanı oldu. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde yüksek lisansını, doktorasını ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet S. Hatipoğlu yönetiminde tamamladı.







1983 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yrd. Doç., 1987 yılında Doç., 1993 yılında da Profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi’ne ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kurucu Dekan olarak atandı.







2012 yılına kadar dekanlık görevini sürdüren Kemal Sandıkçı 2013 yılında emekli oldu. Evli ve 7 çocuk babasıdır. Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, 6 Kasım 2021 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.