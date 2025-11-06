  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı!

5 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

New York’un yeni seçilen başkanı Müslüman diye pazarlandı LGBT’li çıktı! Zohran Mamdani’nin ilk icraatı tartışılıyor

İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkını Çin destekliyor müzakere edildi

ABD’den nükleer gözdağı: Kıtalararası balistik füze Minuteman III test edildi!

Putin, talimat verdi: nükleer silah haberinin ardından tüm dünya bunu konuşuyor

BAE destekli ‘Kan emirlikleri’ Afrika’yı kana boyuyor

Ordu’da taş ocağında göçük: 2 kişi enkaz altında kaldı

Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz! Türkiye raporuna sert tepki

500 bin sosyal konutu itibarsızlaştırma operasyon! Sözcü'den bilinçaltına ahlaksız gönderme
Tarih 6 Kasım 2021: Kemal Sandıkçı'nın vefatı (Hadis Âlimi / Akademisyen)
Tarih

6 Kasım 2021: Kemal Sandıkçı'nın vefatı (Hadis Âlimi / Akademisyen)

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
6 Kasım 2021: Kemal Sandıkçı'nın vefatı (Hadis Âlimi / Akademisyen)

Onlar; yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Hadis Âlimi / Akademisyen Kemal Sandıkçı'yı hayırla yâd ediyoruz.

Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, 1944 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde dünyaya geldi. 1966 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulunu, 1970 yılında da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. 1977 yılında Samsun Yüksek İslam Enstitüsü’nde Hadis Anabilim Dalı Asistanı oldu. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde yüksek lisansını, doktorasını ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet S. Hatipoğlu yönetiminde tamamladı.



1983 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yrd. Doç., 1987 yılında Doç., 1993 yılında da Profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi’ne ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kurucu Dekan olarak atandı.



2012 yılına kadar dekanlık görevini sürdüren Kemal Sandıkçı 2013 yılında emekli oldu. Evli ve 7 çocuk babasıdır. Prof. Dr. Kemal Sandıkçı, 6 Kasım 2021 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23