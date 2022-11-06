6 Kasım 1944: Mutasavvıf Ahmet Remzi Akyürek'in vefatı

Kayseri’de doğmuştur. Babası Seyyid Süleyman Atâullâh Efendi’dir. 1892 yılında İstanbul’a gitmiş ve Divan-ı Muhasebata mülâzım olarak devam etmiştir. Bir yıl sonra Kayseri İdâdîsi, din ve ahlak ilimleri hocalığına tayin olmuştur. 1909’da Kastamonu Mevlevîhanesi şeyhliğine, 1913 yılında Halep Mevlevîhanesi’ne tayin edilmiştir. 1924 senesinde Üsküdar Mevlevîhanesi’ne atanmıştır. 1925’te Üsküdar Selimağa Kütüphanesi’ne müdür olarak görevlendirilmiştir. 1937’de görevinden istifa etmiştir.







Ahmet Remzi, eski kültürle yetişmiş âlim ve şairlerin son temsilcilerindendir. Divan Edebiyatı şairleri gibi münâcât, na’t, kaside, musammat, gazel, manzum tarihler yazmıştır. Bununla beraber halk şiirinin zevkine de sahiptir. İlâhî aşkla kaleme aldığı şiirleri, saz şairleri tarzında koşmaları ve destanları vardır. Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere üç dilde şiirleri vardır.







Mevlevî bir şair olan Ahmet Remzi’nin ilham kaynağı, Mevlânâ Celaleddin Rumi’dir. Mevlevîliğin manevî havasını kişiliğinde gösterdiği gibi şiirlerine de yansıtmıştır (http://teis.yesevi.edu.tr)