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Konut Projeleri

6 ilde TOKİ 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kuraları için tarih belli oldu!

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen TOKİ 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kuraları yarın başlıyor. Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya kapsayan çekilişler 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

2020-04-27 17:56:00 -
6 ilde TOKİ 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kuraları için tarih belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve vatandaşın yoğun talebi üzerine her yıl yapılmaya başlanan TOKİ 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kuraları ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "28-30 Nisan 'TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları' Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor" sözüne yer verildi.

Paylaşımda, detaylara "http://toki.gov.tr" adresinden, sonuçlara da e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabileceği belirtildi. Ayrıca paylaşımda, kura takvimine de yer verildi.

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