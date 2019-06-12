6 ilde eş zamanlı terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Siirt merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

33 kişi hakkında yakalama kararı

Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüte yardım ve yataklık ettikleri ve finansman sağladıkları ileri sürülen şahıslara yönelik başlatılan çalışma devam ediyor. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 şüpheliye yönelik dün İl Emniyet Müdürlüğünce Siirt merkez, Eruh ve Pervari ilçeleri, Antalya'nın Kepez ve Alanya ilçeleri, Mersin merkez ile Akdeniz ve Toroslar ilçeleri, Batman, Van'ın İpekyolu ilçesi ile İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında eski HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Firariler için çalışma başlatıldı

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 10 şüphelinin bulunması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.