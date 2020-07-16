6 ilde sevindiren koronavirüs tablosu! Günlerdir vakaya rastlanmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu istatistiklerine göre, Bayburt, Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova ve Ardahan'da son 3 gündür koronavirüs vakasına rastlanmadı.
Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayıları yeniden binin altına düşerken, Bayburt ve 5 ilde son 3 gündür vaka görülmedi.
Bayburt’ta son 3 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanmadı.
Bakan Koca paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, sosyal medya hesabından paylaştığı Türkiye'nin günlük korona virüs tablosu istatistiklerine göre, Bayburt’ta son 3 gündür korona virüs vakasına rastlanmadı.
Son 3 gündür vaka sayısına rastlanmayan diğer iller ise; Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova ve Ardahan'da oldu.