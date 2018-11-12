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6 ilde FETÖ operasyonu: 8 askere gözaltına alındı

6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 6'sı muvazzaf, 1'i ihraç 1'i de istifa etmiş 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:31
6 ilde FETÖ operasyonu: 8 askere gözaltına alındı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturuma kapsamında  FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların, askeri personel ile deşifre olmamak için kullandıkları Ardışık Arama ve Kripto Şifreleme yöntemlerini kullandığı gerekçesiyle Van merkezli Ankara, Elazığ, Tekirdağ, Siirt, Balıkesir ve İzmir'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6'sı muvazzaf, 1'i ihraç ile 1'i istifa eden personelle ilgi gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 13:31
  1. Van
  2. Tekirdağ
  3. Siirt
  4. İzmir
  5. Elazığ
  6. Balıkesir
  7. Ankara
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