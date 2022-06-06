6 Haziran 1951: Medyanın Demokrat Parti’yi İstiklal Mahkemesi ile Tehdit Etmesi

CHP'ye sadık ve geleneksel olarak sahip oldukları rolden yoksun kaldıklarını düşünen ordu mensupları bir yandan İnönü ile aynı cephede siyaset duygudaşlığı oluştururken, bir yandan da CHP'li basının yoğun propaganda bombardımanı altında zihinlerini belirli bir hedefe doğru kilitliyorlardı. 6 Haziran 1951 tarihli Akşam Gazetesi'nde 'Atatürk yaşasaydı Başbakanı İstiklal Mahkemesi'nde yargılardı' diye yazılarak iktidara aba altından açıkça sopa gösteriliyordu.





“Kemalizm ideolojisiyle aşılanan ve ideolojik bağımlılıkları ödüllendirilen subaylar sınıfı” (Hale,1996:261) 10 yıl boyunca bu propagandalar etkisinde iktidara karşı bileniyorlardı. Bir darbeci subayın ifadesiyle subaylar 'Akis okuya okuya darbe yapmaya' karar veriyorlardı.

DP iktidarının son iki yılında siyasi tansiyonun artırılmasında tabi olarak CHP üzerine düşen rolü başarıyla yerine getirmiş ve rakibi Demokrat Partiyi bir darbeyle iktidardan devirtmişti.

6 Haziran 1961: Cuntacı Subayların Çankaya Köşkü Üzerinde Jetleri Alçaktan Uçurması

Cuntacı Subayların kurduğu Silahlı Kuvvetler Birliği, Çankaya Köşkü üzerinde 6 Haziran 1961 günü jetleri alçaktan uçururken yaşanan iktidar kavgasına kutsal bir isim koymayı da ihmal etmiyordu.







Sonradan Kara Kuvvetleri Komutanı olacak General Namık Kemal Ersun bu kutsal gerekçeyi ‘ihtilali korumak’ olarak açıklıyordu.







6 Haziran 1964: AP Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala'nın Ölümü

AP Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala'nın 6 Haziran 1964'teki ölümünün ardından geçici genel başkan seçilen Saadettin Bilgiç, 27-29 Kasım 1964 tarihlerinde düzenlenen büyük kongrede görevini, siyasete 1962 yılında Adalet Partisi (AP) İdare Kurulu üyesi olarak başlayan Süleyman Demirel'e devretti.



