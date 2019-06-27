6. Geleneksel Tei Yaz Spor Okulu başladı TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.

TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., çalışanlarının çocuklarına yönelik TEI Yaz Spor Okulu’nun 6’ncısını düzenliyor.

24 Haziran’da başlayan ve üç hafta sürecek TEI Yaz Spor Okulu’nda 7 - 14 yaş arasında 220 çocuk; basketbol, futbol, tenis, voleybol, paten ve binicilik eğitimi alacak. Ayrıca katılımcı çocuklar nostaljik sokak oyunları ile de keyifli vakit geçirecek.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcı çocuklar, düzenlecek kapanış töreniyle sertifikalarını alacak.

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