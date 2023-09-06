6 Eylül 2010: Tarihçi Yazar Ziya Nur Aksun'un vefatı

29 Mayıs 1930’da Konya’da doğar. İlk, orta ve lise öğrenimi Konya’da yaptıktan sonra Ankara’ya giderek 1955 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirir. İlerleyen yıllarda İstanbul’a yerleşir. Dönemin önde gelen aydınlarıyla ortak bir muhit teşkil eder. Eserlerinden evvel sohbetleriyle tanınır.



Osmanlı ve İslam tarihi hakkında geniş bilgisiyle, günlük siyasetimizin muhtelif gelişmelerini sağlam bir tarih muhakemesiyle değerlendirmesiyle, Osmanlı-Türk devlet telakkisi hakkındaki efsunkâr tespitleriyle, çevresinde toplanan her zümreden münevverleri ve gençleri etkiler. Dündar Taşer ve Erol Güngör ile memleket meseleleri ve millî düşünce etrafında yaptığı sohbetleri, Dündar Taşer’in vefatını müteakip derler ve 1974 yılında Z. N. rumuzu ile fikir hayatımıza kazandırır. “Dündar Taşer’in Büyük Türkiyesi” adıyla yayınlanan bu eser Türk okuyucusunun büyük alakasını celp eder ve kısa zamanda altı baskısı yapılır.







İslam Tarihi hakkında Filibeli Ahmet Hilmi’nin eserini ele alarak ve genişleterek yazdığı eser bugün halen aşılamamıştır. Diriliş dergisinde Z.N. rumuzuyla yazılmış makaleler neşreder. 1965’lerden 1976 yılına kadar 7000 cilde yakın Osmanlı tarihi kaynaklarını tetkik eden Ziya Nur büyük bir Osmanlı Tarihi yazmak istemektedir fakat talih müsaade etmez.







1976 yılında geçirdiği felç neticesinde konuşma ve yazma melekelerini kaybeder. Ziya Nur Bey, tarihçiliğinin yanı sıra çağdaş Avrupa düşünce ve siyasetini yakından takip eden, güzel sanatlarda, bilhassa ressamlıkta kabiliyetli, şiir ve musikimize hayran bir mütefekkirdir. Evinde muhafaza ettiği yağlıboya tabloları bir sergi açacak evsafta ve çokluktadır.



Yirminci yüzyılın ikinci yarısının önemli âlim ve aydınlarındandır. Osmanlı ve İslam Tarihi sahalarında çalışmış, bir kısmını tamamlayamadığı eserleriyle ele aldığı dönemi okuyucuya bütün teferruatıyla yaşatmıştır.

Ziya Nur Aksun 6 Eylül 2010 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.