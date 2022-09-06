6 Eylül 1955: ‘6-7 Eylül Olayları’nın Başlaması

O günlerde ordu içinde yuvalanmış Derin Devlet boş durmuyor DP iktidarının altını oymak için çeşitli olaylar tertipliyordu. Bu tertiplerden biri de 6-7 Eylül 1955 olayları idi. MGK Genel Sekreterlerinden Emekli Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu, yıllar önce gazeteci Fatih Güllapoğlu’na, “6-7 Eylül olayları Özel Harp işidir ve muhteşem bir örgütlenmedir” demişti. (Habertürk, 2010)





Yirmibeşoğlu, Özel Harp Dairesi’ni anlatırken bu tarihi sırrı ağzından şöyle kaçırıvermişti: “Halkın mukavemetini artırmak için düşman yapmış gibi bazı değerlere sabotaj yapılır. Mesela bir cami yakılır. Kıbrıs’ta biz bunu yaptık. Bir cami yaktık” (Habertürk,2010)

Kıbrıs’ta 1955-58 yılları arasında 16, 1963-74 arasında ise 100’den fazla cami, mescit ve türbe tahrip edildi. Baf’taki Cami-i Cedit 1964’te yakılarak yerle bir edildi. Lefkoşa‘daki Ömeriye ve Bayraktar camileri de defalarca bombalanmıştı.





Dönemin şahitlerinden İshak Alaton da 6-7 Eylül olaylarını şöyle anlatır:1955 Yılının Eylül Ayı günleri. Kardeşim Bonjur, Teknik üniversiteyi bitirmiş ve orada asistan olarak çalışıyor. 6 Eylül günü Fakülteden çıkmış Taksime doğru yürüyor. Bir de bakıyor ki öfkeli bir kalabalık tıpkı bir selin akması gibi hızla ona doğru geliyor. Kardeşim önce ne olduğunu anlayamıyor. Olduğu yerde donakalıyor, çünkü bu insanlar sağlı sollu bütün vitrinleri parçalayarak ilerliyorlar. Her birinin elinde birer sopa var. Sopalar da birbirine benziyor. Bonjur, bunun organize bir şey olduğunu anlıyor ve hemen yanındaki apartmanın girişine sığınıyor. Kardeşim bu olaydan sonra “Ben artık Türkiye’de yaşayamam” diyerek bir ay sonra İsveç’e gidip yerleşti. (Alaton,2012:126)





Dönemin Devlet Bakanı Mükerrem Sarol da yaşananları şöyle izah eder: Önce açıkça belirtmek isterim ki, iktidara geldiğimiz 1950 tarihinden bu yana Demokrat Parti yükseliş grafiği ilk önce 6-7 Eylül olaylarıyla arızaya uğradı. (Sarol,2014:9)





6 Eylül 1987: 12 Eylül Darbesi’nin Yasakladığı Siyasetçiler İçin Referandum Yapılması

O günlerde Türkiye’nin gündemine gelen ‘12 Eylül öncesi siyasi liderlerinin siyaset yasağının kalkmasına dair Anayasa değişikliği’ kısa bir tartışmanın ardından referandum kararı ile neticelendi.

Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan’ın siyasi yasakları 87 Referandumu’ndan “evet” çıkınca kalktı.





Yüksek Seçim Kurulu, halk oylaması sonuçlarını 12 Eylül 1987'de açıkladı. Halk oylamasına 24 milyon 436 bin 821 seçmen katıldı. Katılım oranı 93.6 idi.

Geçerli 23 milyon 347 bin 856 oydan 11 milyon 711 bin 461'i 'evet' (%50.16), 11 milyon 636 bin 395'i 'hayır' (%49.84) çıktı. Böylece, Geçici 4. madde yürürlükten kalktı.

Bu referandumda “Evet” oyları ile “Hayır” oyları arasındaki fark sadece 75 bin 066 oy oldu. Referandumun ardından Başbakan Özal erken seçime gitme kararını açıkladı.









6 Eylül 2015: Hakkâri’de 17 Askerin Şehit Olması

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK’lılar tarafından yerleştirilen bombalar patlatıldı. Olayda 17 asker hayatını kaybetti.









6 Eylül 2018: Şehitlikte Skandal Görüntülerin Ortaya Çıkması

Kütahya’nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü dolayısıyla Cevizdere Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte, ‘Erik Dalı’ türküsü eşliğinde gösteri sunulması olayının ardından Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, kaymakamlığa istifa dilekçesi verdi.



