6 Eylül 1759: Kâtipzâde Mustafa Efendi'nin vefatı (Müderris)
Onlar, yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Müderris Kâtipzâde Mustafa Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.
Tersâne-i Â’mire kâtiblerinden Giridî Abdürrahim Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Babasının görevine nisbetle “Kâtibzâde” künyesiyle anılırdı. Sıbyân mektebini bitirdikten sonra dînî ilimler tahsîl etti. Ayrıca İsmâ’il Zühdî Ağa’dan sülüs ve nesih meşkederek H. 1140/M. 1727 yılında icâzet aldı. Hâcegândan İbrahim Hanîf Efendi’den de tuğra dersleri aldı.
Eğitimini tamamladıktan sonra imtihânla müderris oldu. Senelerce ilim tedrîsi yapmanın yanında, Aksaray’daki Hacı Bayrâm-ı Kaftânî Mescidi bitişiğindeki evinde talebeye hüsn-i hat dersleri verdi. 1755 yılındaki büyük yangında evi yanınca derslerine Kayalar’daki yalısında devam etmeye başladı. H 1759 tarihinde burada vefât etmekle, hânesi yakınındaki Kayalar Mezarlığı’na defnedildi. Mezartaşı kitâbesini tilmizlerinden Kerestecizâde Mehmed Efendi yazmıştır.