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Bedelli askerlik son dakika! 6 Ekim'de silah altına alınacak bedelli askerliğe gidecekler açıklandı mı?

MSB tarafından daha önce açıklanan bedelli askerlik celp dönemine göre, ilk bedelli asker adayları 6 Ekim’de silah altına alınacak. Peki 6 Ekim'de bedelli askerliğe gidecekler ne zaman açıklanacak? Bedelli askerliğe alınacaklar yarın saat kaçta açıklanacak?

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:53
Bedelli askerlik son dakika! 6 Ekim'de silah altına alınacak bedelli askerliğe gidecekler açıklandı mı?

MSB tarafından daha önce açıklanan bedelli askerlik celp dönemine göre, ilk bedelli asker adayları 6 Ekim’de silah altına alınacak. Peki 6 Ekim'de bedelli askerliğe gidecekler ne zaman açıklanacak? Bedelli askerliğe alınacaklar yarın saat kaçta açıklanacak?

Bedelli askerlikle ilgili son dakika açıklamaları geldi. Yapılan açıklamada başvuru yapanların sayısının 470 bini aştığı belirtildi. 120 binden fazla kişinin ise ücretlerini yatırdığı aktarıldı.  Milli Savunma Bakanlığı 6 Ekim'de 2018 tarihinde bedelli askerlik yapacakların isimleri yarın açıklanacak. İlk bedelli asker isimlerinin yarın saat kaçta açıklayacağı merak ediliyor.

6 EKİM BEDELLİ ASKERLİĞE GİDECEKLERİN İSİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 16:53
  1. Bedelli askerlik
  2. bedelli asker isimleri
  3. msb

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