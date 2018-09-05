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6 Ekim’de askere alınacak bedelli askerlerin isimleri MSB e devlet

Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı ilk celp döneminde (15 Eylül) askere alınacak bedelli askerlik adaylarının isimlerini açıklıyor. 6 Ekim 2018'de askere alınacak bedelli askerlerin isim listesi…

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:41
6 Ekim’de askere alınacak bedelli askerlerin isimleri MSB e devlet

Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı ilk celp döneminde (15 Eylül) askere alınacak bedelli askerlik adaylarının isimlerini açıklıyor. 6 Ekim 2018'de askere alınacak bedelli askerlerin isim listesi…

6 Ekim’de bedelli askerlik kapsamında askere alınacaklar yarın açıklanacak. Askere alınacak ilk bedelli askerlerin isimleri yarın MSB tarafından açıklanacak. Bedelli askerliğe başvuranların sayısı 470 bini geçti.  Bedelli askerlik celp dönemi konusunda Milli Savunma Bakanlığı bir açıkama yaptı. MSB'nin açıklamasında, İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi. Buna göre, söz konusu bilgiler birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018'de e-Devlet'te ilan edilecek. İlk 3 döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

BEDELLİ ASKERLİK EN SON NE ZAMAN ÇIKMIŞTI?

Bedelli askerlik ülkemizde en son 2014 yılında hayata geçirilmiştir. İlk olarak 35.000 TL ödeme miktarı ile gündeme gelen bedelli askerlik uygulaması, daha sonra yapılan çalışma ve görüşmeler ile 18.000 TL'ye düşürülmüştür. Yaş sınırında da yapılan değişiklikler ile daha fazla insanın faydalanması mümkün olmuştur. Daha önce de 2011’de bedelli askerlik çıkmış ve bedel 30 bin lira olarak belirlenmişti.

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 16:41
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