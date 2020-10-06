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Korona Virüs 6 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

6 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 57 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 8 bin 553 oldu. 1511 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla birlikte toplam hasta sayısı 327 bin 557'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 19:44:00 -
6 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 6 Ekim "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 55 artarak 8 bin 553'e yükseldi. 1511 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 327 bin 557'ye ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 229 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 287 bin 599 oldu. Son 24 saatte 112 bin 421 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 414, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,2 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Can

bari günlük semptomlu hasta vakasi deyin de ulusal cikara ters düsmez. Bunun gizlenmesinin faydasi ne ki turistleri zaten yabanci basinda olay patlayinca kacirdiniz.
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