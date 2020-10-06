6 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 6 Ekim "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 55 artarak 8 bin 553'e yükseldi. 1511 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 327 bin 557'ye ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 229 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 287 bin 599 oldu. Son 24 saatte 112 bin 421 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 414, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,2 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin" ifadelerini kullandı.