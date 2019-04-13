6 dönemdir muhtar

Ordu’nun Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Salim Taşbaşı, 6. dönemde de muhtarlığı kazanarak rekor bir başarıya imza attı.

Mahallesinde ve çevresinde sevilen Muhtar Salim Taşbaşı, 6. döneminde de çıktığı muhtarlık yarışından mahalle sakinlerinin teveccühü ile yeniden seçilerek Dumlupınar Mahallesi muhtarı oldu.

Mahallesinde Mektepçayırı bölgesinde bulunan muhtarlık bürosunun duvarları teşekkür ve takdir belgeleriyle dolu olan Muhtar Salim Taşbaşı, “İnsanlara hizmet etmeyi seviyorum. Bu benim yapım. Bu işi severek yaparsanız başarılı olursunuz. Gecenin bir saatinde sizi arayan mahalle sakinin sorununu çözerseniz görevinizi yapmış olursunuz. Bizler de görevimiz layıkıyla yaptığımıza inanıyoruz. Bundandır ki hemşehrilerimiz bizi 6. kez muhtarlık beratı ile onurlandı. Buradan tüm mahalle halkıma teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi.