İSTANBUL (AA) - Hazırlık sınıfı programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında gerçekleştirilen "6 Dilde Münazara Yarışmaları"nın finalleri gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışmaya, Türkiye genelinde 8 ayrı dalda 126 bin 942 öğrenci katıldı.

2009 yılında İmam Hatip Okulları arasında Arapça eğitimi ile başlayan ve bugün farklı dillerde 100 binden fazla öğrencinin katıldığı yarışmanın finalleri Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinasyonunda gerçekleştirilen ve Akademi Lisan Derneği'nin paydaşı olduğu yarışmada iki gün boyunca öğrenciler farklı alanlarda yarıştılar.

- Finallerde dereceye giren okullar

"6 Dilde Münazara Yarışmaları"nın Türkiye finali ise bu akşam gerçekleştirildi.

Akademisyen ve edebiyatçıların jüri üyeliğini yaptığı münazara yarışmalarının ödül töreninde yarışmacılar ve onları hazırlayan öğretmenleri çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi.

Yarışmaların finallerinde, İngilizce'de birinciliği Çamlıca Kız İmam Hatip Lisesi, ikinciliği Ahmet Sani Gezici Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncülüğü ise Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi kazandı.

Türkçe'de birinciliği Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinciliği Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncülüğü ise Mevlana Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi aldı.

İspanyolca'da birinciliği Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinciliği Ahmet Sani Gezici İmam Hatip Lisesi kazandı.

Almanca'da birinci ve ikincilik, iki farklı takımla yarışan Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin oldu.

Rusça'da birinci ve ikinciliğe, iki takım olarak katılan M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi layık görüldü.

Yarışmanın ödül törenine Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nden Eğitim Politikaları Daire Başkanı İhsan Erkul, Eğitim Ortamları ve Öğrenme Süreçlerini Geliştirme Daire Başkanı Oğuzhan Özkan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, öğrenci ve davetliler katıldı.

81 ilde 100'ü aşkın merkezde bine yakın akademisyen, sanatçı, dil bilimcinin seçici kurul olarak görev yaptığı 10. Arapça Yarışmaları Türkiye Finalleri ve ödül töreni ise yarın gerçekleştirilecek.



