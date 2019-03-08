6 çocuk annesi kadın ödüllü bir servis şoförü

Rize’nin Pazar ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi 42 yaşındaki Ayşe Büyükyazıcı köyünden ilçe merkezindeki okula servis aracı ile öğrenci taşıyor.

Akşam evinin işleri kendi çocuklarının bakımı, dersleri ile uğraşan Ayşe Büyükyazıcı sabahın ilk saatlerinde uyanarak önce çocukları üşümesin diye sobayı yakıyor.Sonra kendi çocuklarının kahvaltısını hazırlayan Büyükyazıcı, okula göndermek için hazırlanmalarına yardımcı oluyor. Daha sonra minibüsün şoför koltuğuna oturan Büyükyazıcı, köyünde ve çevre köylerde ikamet eden diğer çocukları evlerinin kapılarından alarak güvenli bir şekilde okullarına bırakıyor.

9 yaşında ilk kez otomobil koltuğuna babasına yardımcı olmak için oturan Ayşe Büyükyazıcı o günden sonra hırs yaparak şoförlüğü öğrendi. Büyükyazıcı şimdi ise 14 yıllık bir servis şoförü. Erkeklerin bile güçlükle yaptığı servis şoförlüğü işini severek yapan Büyükyazıcı’yı servisindeki öğrenciler ise çok seviyor.

Kadın olduğu için ilk başlarda erkekler tarafından kıskanılan ve bu nedenle kendini bir türlü kabul ettiremeyen Ayşe Büyükyazıcı 2017 yılında örnek şoför ödülü aldığını dile getirerek “Kadın olduğum için bazı erkekler kıskanabiliyor ama çok iyi ben ödül bile aldım, çok güzel. 2017 örnek şoför ödülü aldım.Kadın şoför daha iyi oluyor çünkü çocuklara daha fazla ilgi gösteriyor daha güzel davranıyoruz. Bayan olduğumuz için anne şefkati görüyor. Erkekler bazen çocuklara bağırabiliyor ama biz bayanız, anneyiz çünkü ondan rahat oluyor çocuklar. Müziklerini açıyoruz eğlence yapıyoruz. Ne isterlerse yapıyoruz. Kendi çocuklarımız gibi davranıyoruz en azından. Yıllardır bu işi yapıyorum, eğer ek iş bulursam yine çalışırım. Sabah 7.30’da evimden çıkar, çocukları okula bırakırım. Halk eğitimde dikiş kursuna giderim.Ondan sonra gelir sobamı yakarım bir bu zor oluyor. Servis şoförlüğünden kazandığım para ile onlara destek çıkıyorum” ifadelerini kullandı.

Kadınlarında artık bu tip mesleklerde ön plana çıkması gerektiğini dile getiren Küçükyazıcı “Erkekler bazen tepki gösteriyor ama yapacak bir şey yok, bayanlarında artık öne atılması lazım. Bende bayanlara örnek olmaya çalışıyorum. Örnek şoför ödülüm bile var. Şimdi ama erkeklerde alıştı artık geçerken korna çalıyor, selam veriyor. Trafiğe çıktığımda erkekler sıkıştırıyor tabi ama şimdi artık onlar da alıştı. Trafik kurallarına uyuyorum, maksimum hız 50 ise 50 ile gidiyorum. Emniyet kemerimi de hiç çıkartmam. Çocukları da servise aldığım zaman uyarıyorum. Bugüne kadar hiç ceza yemedim, kazasız belasız şoförlük yapıyorum. Okulumuzda da aile birliği başkanıyım. Sosyal etkinliklerimde çok oluyor” dedi.

9 yaşındayken yaptığı hırsın onu bugünlere getirdiğini dile getiren Küçükyazıcı “Babamla kamyonu yükledik, önünde bir araç vardı. Babama aracı boşa alayım sen it kenara çekelim dedim. Babam ilkten yapamazsın dedi ama sonra kabul etti. Bindim yaptım. O gün kafama koydum araç sürmeyi ve şimdi de şoförlük yapacağım dedim o gün bugündür yapıyorum” diye konuştu.

Serviste Ayşe yengeleri ile seyahat etmenin güzel olduğunu dile getiren Berat Tayinci isimli ilkokul öğrenicisi “Servis şoförümüzü çok seviyoruz. Bizi uyarıyor. ’Oturun, Emniyet kemerinizi takın’ diyor. Kendisi de trafik kurallarına uyuyor. Kırmızı ışıkta duruyoruz, yeşil ışıkta geçiyoruz. Arabada bize şarkı açıyor bizde çok eğleniyoruz. Mutlu mutlu okula gidiyoruz” dedi.

Bir başka ilkokul öğrencisi Ömürhan Görmüş ise “Erkeklerden daha iyi araç kullanıyor. Bize çok iyi davranıyor. Serviste uyum içerisindeyiz. Bizi güvenliğimiz konusunda uyarıyor. Emniyet kemerinizi takın diyor, ayakta durmamamız gerektiğini dile getiriyor. Bizim güvenliğimiz için elinden geleni yapıyor” ifadelerini kullandı.

Aynı servis ile okula giden Ayşe Küçükyazıcı’nın oğlu Muhammet Küçükyazıcı ise “Annemle gurur duyuyorum. Annem trafik kurallarına uyan bir servis şoförü. Bizi sürekli güvenliğimiz konusunda uyarıyor. Herkesin annesi okula gönderiyor bizim annemiz ise kapıya kadar getiriyor” dedi.