6 çocuğu 1 yaşını göremedi, 7. çocuğa yardım eli uzandı

Akraba evliliği sebebiyle yüzde 93 engelli, solunum yetmezliği hastası 8 yaşındaki Mustafa Belli’ye Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şubesinden yardım eli uzandı. Mustafa’dan önce doğan 6 çocuğunu aynı hastalık sebebiyle kaybeden Belli Ailesi, “Mustafa’yı da kaybetmek istemiyoruz. Bize yardım elini uzatan Özgür Başkan’a, ekibine ve tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Akraba evliliği yapan Belli çifti yüzde 93 engelli doğan ve solunum hastası olan 8 yaşındaki oğulları Mustafa’yı kaybetmemek için İzmir’de mücadele veriyor. Mustafa’dan önce 6 çocuğunun henüz 1 yaşına gelmeden öldüğünü söyleyen anne Aliye Belli, “6 çocuğum oldu, hiçbiri 1 yaşını göremedi. Mustafa 7. çocuğum. Yüzde 93 engelli, boğazında bir delik var, solunum yetmezliği hastası. Dışarıdan aldığı oksijen ile yaşıyor. Yarım saat oksijen alamadığı takdirde hayatını kaybedecek. Eşim de ben de bir an bile gözümüzü kırpmadan başında bekliyoruz. Mustafa’nın yaşamasını çok istiyorum. Biz yardımlarla, desteklerle geçinmek zorundayız. Çalışamıyoruz. Bu zorlu süreçte bize yardım elini uzatan Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım’a, ekibine, Emine Hemşire’ye ve hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Siz bizi sevindirdiniz Allah da sizi sevindirsin. Diyecek laf bulamıyorum, çok mutluyum, Allah razı olsun’’ diye konuştu.

Aile, depremde evini kaybetti

Mustafa’nın yaşaması için Vandan Ankara’ya, sonra da İzmir’e gelen, Van depreminde evini kaybeden baba Mehmet Benli de, "Mustafa’yı önce Van’da hastaneye götürdük, bizi Ankara’ya sevk ettiler. Ankara’da 3 aylık bir tedavi sonrası İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildik. Oğlum 4 ay yoğun bakımda kaldı, ardından da 2 yıla yakın hastanede yattı. Taburcu oldu fakat sürekli kontrole gidiyor, ne zaman fenalaşacağı belli olmuyor. Zaten oksijen tüpüne bağlı yaşıyor, aynı zamanda enfeksiyon riski var. Mustafa’nın bakımı ve yoğun hastane temposundan çalışamıyorum. Bekçilik, çobanlık yaptım, inşaatlarda çalıştım fakat hastaneye gidip gelmek zorunda olduğum için çalıştığım işlerden çıkartıldım. Kaldığımız yer 70 metrekare ve çok eskiydi. Oğlumun enfeksiyon kapmasından çok korkuyordum. Evimizi yenileyen, tadilatını yapan, oğluma temiz bir ortam hazırlayan Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şubesine ve hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Bizim en büyük korkularımızdan biri de medikal malzeme bulmada yaşadığımız sıkıntıydı. Sağ olsun Özgür Başkan ve Emine Hemşire bir yıllık medikal malzeme ve oksijen ihtiyacımızı da karşıladı. Buna ilaveten Mustafa’nın bir yıllık yazlık ve kışlık kıyafetlerini de aldılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum, sayelerinde daha huzurluyuz” diyerek duygularını ifade etti.

Tek temennim yaşaması

Küçük Mustafa’nın yaşama tutunması benim en büyük temennim diyen Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, şöyle konuştu: ‘’Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde hemşire olan üyemiz Emine Akgedik vasıtasıyla küçük Mustafa’dan haberdar olduk. Kendisi Mustafa’ya bireysel olarak destek olmuş. Mustafa için çok daha fazlasının yapılması gerektiğini düşünerek mensubu olduğu sendikasına başvurdu. Mustafa hakkında aldığımız bilgiler bizi bir hayli üzdü. Kadın Kolları Komisyonumuz ve yönetimimizle birlikte Mustafa’yı ziyaret etmeye gittik. Basmane’de hijyenik olmayan, harabe bir ortamda yaşıyordu. Mustafa’nın sağlık durumu açısından hijyenik bir ortamda yaşaması gerekiyor. Ekibimizle birlikte Mustafa’nın yaşadığı evi ona uygun bir hale getirmek için kolları sıvadık. Evin tadilatını, bakımını yaptık. Mustafa’nın enfeksiyon riski açısından, evi onun sağlıklı yaşamasına daha uygun hale getirdik. Ailenin bir yıllık medikal ihtiyacını karşıladık. Bizim yaptığımızın küçük Mustafa için sadece bir başlangıç olmasını, tüm İzmir’in el ele verip Mustafa’yı yaşatmasını istiyoruz. Tek temennim Mustafa’nın yaşama tutunması, yaşaması ve gülen yüzünün hiç solmamasıdır.”