0553 313 94 23

6 ByLock kaydı bulunan FETÖ’nün Havza ilçe sorumlusu yakalandı

Samsun’da FETÖ’nün Havza ilçe sorumlusu olduğu ileri sürülen ve 6 adet ByLock aboneliği kaydı bulunan tarih öğretmeni saklandığı evde yakalandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:58
6 ByLock kaydı bulunan FETÖ’nün Havza ilçe sorumlusu yakalandı

Samsun’da FETÖ’nün Havza ilçe sorumlusu olduğu ileri sürülen ve 6 adet ByLock aboneliği kaydı bulunan tarih öğretmeni saklandığı evde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün Havza ilçe sorumlusu olduğu iddia edilen tarih öğretmeni Mehmet Ö.’yü İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.


İddiaya göre, Havza Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ö.’nün örgütün Havza ilçe sorumlusu olduğu, 6 adet ByLock abonelik kaydının bulunduğu, FETÖ silahlı terör örgütünün müzahir kurumlarında SGK kaydının olduğu, örgütü ait sendikalarda kaydının bulunduğu ve örgütün kurumlarında öğretmenlik yaptığı tespit edildi.


KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Mehmet Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Adana Kalkınma Programı çalışmaları değerlendirildi
    1. Güney Adana Kalkınma Programı..
    2. Basın örgütü 'acil' 10 kişilik..
    3. Haziran’da en fazla limon arttı..
    4. Batı Akdeniz’den 6 ayda 921 milyon..
    5. 4 belediye başkanlı düğün
    6. Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
    7. FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon
    8. Ülkesinden getirdiği ilaçları satan..
    9. Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası..
    10. OSMEK’te yaz dönemi başladı
    11. Fiyat artışları (2)
    12. Atletizmde 13 madalya
    13. Meteorolojiden kritik uyarı!..
    14. Zanka kimdir? Zanka nereli ve kaç..
    15. Ergenekon yok imiş! Külahıma anlatın,..
    16. Dikili-Midilli seferleri başladı
    17. Üniversite yolunda yeniliklere açık..
    18. Halk plajına yapılan kaçak iskeleye..
    19. Aslanapa’da 25 bin 530 dekar zirai..
    20. Dumlupınar’da heykellere bakım ve..
    21. Medikal detoks ile sağlıklı zayıflayın
    22. Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    23. Almanya Schengen vizesi başvuruları..
    24. Selde kaybolan 2 kişiyi arama..
    25. Başkan Altun, Salı Pazarını Ziyaret..
    26. Düzce’de çarşıya gitmek içine evden..
    27. Pakistan'da havalimanında silahlı..
    28. Türkiye-Çin işbirliğiiçin potansiyel..
    29. Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı
    30. Maltepe'de zincirleme trafik kazası!..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz