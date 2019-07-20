6 bin TL’yi çalarak kayıplara karıştı
Batman merkeze bağlı Recepler köyünde bulunan bir markete giren kimliği belirsiz kişi yaklaşık 6 bin TL para çalarak kayıplara karıştı.20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:44
Batman merkeze bağlı Recepler köyünde bulunan bir markete giren kimliği belirsiz kişi yaklaşık 6 bin TL para çalarak kayıplara karıştı.
Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Markete müşteri olarak giren kimliği belirsiz kişi market sahibinin dalgınlığını fırsat bilerek kasada bulunan yaklaşık 6 bin TL parayı çaldı. Market sahibi hırsızlık olayını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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