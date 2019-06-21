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6 bin Sivaslı oy kullanmak için İstanbul’a gitti

23 Haziran Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimi için 6 bin Sivaslı AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından tahsis edilen otobüslerle İstanbul’a gitti.

21 Haziran 2019 Cuma 18:44
6 bin Sivaslı oy kullanmak için İstanbul’a gitti

23 Haziran Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimi için 6 bin Sivaslı AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından tahsis edilen otobüslerle İstanbul’a gitti.



AK Parti Sivas İl Başkanlığı 23 Haziran Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’ı desteklemek için tatilini Sivas’ta geçiren ve ikametgahı İstanbul’da olan seçmeni taşımak için yaklaşık 100 otobüs tahsis etti. Oy kullanmak isteyen 6 bin kişi otobüs terminalinde ve ilçelerde düzenlenen törenle İstanbul’a gönderildi. AK Parti Sivas İl Başkan vekili Yusuf Tanrıverdi Yüksek Seçim Kurulu tarafındanİstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edilerek seçiminyeniden yapılması kararı aldıktan sonra hız kesmeden çalışmalarda başladıklarını belirterek, ”Çalışmalarımız kapsamında Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın ve İl Başkanımızın talimatları çerçevesinde oyunu kullanmak için İstanbul’a dönmek isteyen seçmenlerimize destek olmak amacıyla seçmen transfer komisyonları oluşturduk“ dedi.



İstanbul seçimlerinde oy kullanacak vatandaşların seçmen transfer komisyonlarına ulaşabilmesi amacıylaTürkiye genelinde her il için telefon ve mail adresleri belirlediklerini ifade eden Tanrıverdi, "İstanbul’da oy kullanacak seçmen hemşehrilerimizil ve ilçe başkanlıklarının yanı sıra AK Parti Genel Merkez İletişim Merkezi’ne ulaşarak da kayıt yaptırdılar. Bugün itibari ile gerek İl Başkanlığımızla gerekse Genel Merkezimizle iletişime geçen seçmen vatandaşlarımızın taşıma işlemlerine başlamış bulunmaktayız. Bu sevkiyatlarımız yarın da devam edecektir. Çalışmalarımız kapsamında Sivas ve ilçelerinden yaklaşık 6 bin seçmenimizi Teşkilatımız aracılığı ile İstanbul’a oy kullanmaları için yolcu ediyoruz. Bunun haricinde ise yine çalışmalarımız neticesinde yaklaşık 5-6 bin seçmen vatandaşımız da kendi imkanları ile İstanbul’a gitmiş bulunmaktadır. Bugün ve yarın yola çıkacak seçmenlerimize hayırlı yolculuklar diliyor, İBB seçimlerinin ülkemize, ve Sivaslı hemşehrilerimize hayırlı olması temennisiyle emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor hepinize saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 18:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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