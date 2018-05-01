Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

6 bin polisi peşine takan firari enselendi

Güvenlik güçlerinden haftalar boyuna kaçarak tüm ülkenin medyadan takip ettiği cezaevi firarisi, 6 bin polisin uğraşıyla yakalandı.

01 Mayıs 2018 Salı 09:34
6 bin polisi peşine takan firari enselendi

Daha önce "örnek bir mahkûm" diye tanımlanan Tatsuma Hirao, Imabari kentindeki açık cezaevinden kaçmıştı.

ÇALDIĞI ARACIN SAHİBİNE ÖZÜR NOTU BIRAKTI

Hirao firardayken bir araba çaldı, ancak arabanın sahibine bir özür notu bırakarak, aracı ödünç aldığını ve zarar vermeyeceğini de söyledi.

6 BİN POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

BBC'de yer alan habere göre polis, Hirao'yu yakalamak için altı bin güvenlik görevlisi, köpekler, helikopterler ve insansız hava araçları kullandı. Hirao'nun kaçışı, tek bir kişinin polisten haftalarca kaçabilmesi nedeniyle ülke genelinde büyük bir tartışma yarattı. 27 yaşındaki Hirao, en sonunda 50 kilometre uzaklıktaki Hiroşima kentindeki bir tren istasyonunda yakalandı.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN AÇIK CEZAEVİNDEYDİ

Tehlikeli bir mahkûm olarak görülmeyen Hirao, mahkûmların duvar ya da çitlerin arkasına konulmadığı açık bir ceza evinde hırsızlık suçundan aldığı beş buçuk yıllık hapis cezasını yatıyordu.

22 GÜNLÜK KAÇIŞ MACERASI

Hirao 8 Nisan'da kaçıp, küçük Mukaişima adasında saklandı. Sadece 22 bin kişinin yaşadığı, 57 kilometrekarelik ada aslında saklanmak için hiç de kolay bir yer değildi.  Ancak polisin helikopterlerle, özel eğitimli köpeklerle ve insansız hava araçlarıyla aradığı Hirao kaçmayı başardı. Polis sadece, parmak izleri, Hirao'nun kaçarken çaldığı düşünülen çoraplar ve cep telefonları ve çöplerde yediklerini bulabildi. Bir araba çaldığında da sahibine "Arabanı ödünç alıyorum ve asla zarar vermeyeceğim" yazılı bir not bıraktı.

Japon Adalet Bakanı, firarinin bu kadar uzun süre kaçabilmesi nedeniyle özür diledi.

Hirao'nun Mukaişima adasındaki, tepelik ve ormanlık alanlarda 1000 kadar boş yazlık bulunması sayesinde kaçabildiği belirtiliyor. Polis yazlık evlere girebilmek için arama emri almayı başaramamıştı. Hirao yakalandığında, polise yüzerek ana karaya dönmeyi başardığını söyledi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:34
  1. Japon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üretimi 3 yılda 14 kat arttı!
    1. Üretimi 3 yılda 14 kat arttı!
    2. Barışı yapan kendisi ama, 'ödül..
    3. Amerika Dışişleri Bakanı, Ürdün Kralı..
    4. Trabzonspor'da Şenol Güneş hareketliliği
    5. Avrupa’nın üçte biri başörtüsüne karşı
    6. Kocaeli’de huzur uygulaması: 11 kişi..
    7. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde..
    8. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi..
    9. IMF'den Türkiye mesajı
    10. FETÖ'cü operasyon esnasında telefonu..
    11. AK Parti’nin seçim stratejisi belli oldu
    12. Ayrıntılar ortaya çıktı! Şal kavgası..
    13. Konya'da DEAŞ operasyonu: 9 kişi..
    14. Askerlik yoklamasında büyük kolaylık!
    15. Beşiktaş'ta istenmeyen adam...
    16. E-devlette "Askerlik" uygulaması..
    17. İzmir'de polisin dur ihtarına uymayan..
    18. İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya savaş..
    19. Jim Mattis'ten Suriye açıklaması
    20. Avrupa Birliği'nden İran açıklaması
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    İşte GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi!
    İşte GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi!