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6 bin 754 metreküp satıldı

Yığılca ilçesinde 6 bin 754 metreküp orman emvali 2 milyon 825 bin TL’ye ihale ile satıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:03
6 bin 754 metreküp satıldı

Yığılca ilçesinde 6 bin 754 metreküp orman emvali 2 milyon 825 bin TL’ye ihale ile satıldı.


Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2019 yılı açık artırmalı orman emvali ihalesi gerçekleştirildi. Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ihale salonunda gerçekleşen ihaleye yoğun ilgi oldu. Katılımcıların talep ve önerilerinin görüşülerek fikir alışverişinde bulunulduğu ihalede Karaçam, Sarıçam, Göknar, Meşe, Kayın ve Gürgen emvallerinden oluşan 223 adet partiden oluşan 6 bin 754 metreküp emvalin satıldığı ve 2 milyon 825 bin Türk Lirası gelir elde edildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:03
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