6 bin 412 kişi maskesiz yakalandı! 105 toplu ulaşım aracı ve taksi ile 13 iş yerine faaliyetten men cezası
Ülke genelinde 6 Kasım Cuma günü yapılan denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 105 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı ile taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi.
Denetimlerde 12 bin 501 ekip, 42 bin 313 personel görev aldı. 7 bin 938 şehirler arası ve 24 bin 213 şehir içi toplu ulaşım aracı, 10 bin 207 taksi, 1837 pazar yeri ile kalabalık cadde, bulvar ve sokaklardaki 63 bin 58 iş yeri kontrol edildi. 105 toplu ulaşım aracı ile taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi, 585 kişi ve işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu, 4 bin 336 iş yeri uyarıldı. Ayrıca 6 bin 412 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 12 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği belirlendi. Tedbirlere uymayan söz konusu kişi ve iş yerlerine idari para cezası uygulandı.