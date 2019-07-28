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6. Balkan Spor Oyunları

- Yalova'da 8 ülkeden 110 sporcunun katıldığı oyunların ilk gün güreş müsabakaları yapıldı

28 Temmuz 2019 Pazar 00:00
6. Balkan Spor Oyunları


YALOVA (AA) - Yalova'da 8 ülkeden 110 sporcunun katıldığı 6. Balkan Spor Oyunları başladı.

Yalova Belediyesinin destekleriyle Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinin (BAL-GÖÇ) organize ettiği oyunların ilk gününde güreş müsabakaları gerçekleştirildi.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki müsabakalara, ev sahibi Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Moldova, Gagavuzya, Romanya ve Sırbistan'dan katılan sporcular, 10 sıklette madalya için yarıştı.

Müsabakaları, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Yavuz Bingöl, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ve güreşseverler izledi.

BAL-GÖÇ Dernek Başkanı ve Güreş İl Temsilcisi Lütfi Özgür, yaptığı açıklamada, sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu, kardeş milletlerin müsabakalara katıldığını söyledi.

Müsabakaların ilk gününde 10 farklı sıklette yapılan müsakabalarda dereceye girenlere madalyaları verildi.


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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 00:00
  1. 6. Balkan Spor Oyunları
  2. 90. Yıl Spor Salonu
  3. Güreş
  4. Yalova

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