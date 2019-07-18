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6. Ayvalık AIMA Müzik Festivali 23 Temmuzda başlıyor

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin (AIMA) düzenlediği AIMA Müzik Festivali 23-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:21
6. Ayvalık AIMA Müzik Festivali 23 Temmuzda başlıyor

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin (AIMA) düzenlediği AIMA Müzik Festivali 23-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak.


Ayvalık AIMA Müzik Festivali, 23 Temmuz Salı günü, İstanbul Flüt Topluluğu’nun vereceği konserle başlayacak. Akademisyenler ve seçkin flüt sanatçılarından oluşan grup Dvorak, Tchaikovsky, Boismortier gibi sanatçıların eserlerinin yanı sıra Astor Piazzolla’nın tango klasiklerini ve genç piyanist Orçun Orçunsel’in düzenlemeleriyle Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek. Festivalin ikinci gününde Semplice Quartet ile AIMA Festival Orkestrası, oda müziği konseri verecek. Festival, 25 Temmuz’da Alexander Rudin yönetiminde AIMA Festival Orkestrası’nın vereceği konserle devam edecek. Bu iki konser, Türkiye’nin ilk arpisti Uğurtan İdil Aksel anısına yapılacak. Festivalin son günü olan 26 Temmuz günü kapanışı Anadolu Nefesli Beşlisi yapacak. 6. Ayvalık AIMA Müzik Festivali’nde tüm konserler saat 21.00’de izlenebilecek. Festival davetiyeleri Ayvalık merkezdeki AIMA Haluk Barutçuoğlu binasından ve Kürşat zeytinyağı mağazasından temin edilebilecek.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:21
  1. konser
  2. sanat

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