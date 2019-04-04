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6 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, 6 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı.

04 Nisan 2019 Perşembe 19:52
6 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, 6 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı.


İlçede meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde 2019 yılında meydana gelen 6 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen Ö.K. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ö.K.’nin yapılan UYAP sorgulamasında hakkında Keşan İlamat ve İnfaz Bürosunca “Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile İstanbul Asliye Ceza Masasınca “Tahsisi Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 4 yıl 12 ay 10 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Ö.K. gözaltına alındı.


Keşan Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilen Ö.K., buradaki işlemlerinin ardından Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 19:52
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