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6 aylık hamile kadın amcası tarafından dövüldü iddiası

Beşiktaş’ta, 6 aylık hamile olan bir genç kadın iddialara göre kendisinden para isteyen amcası tarafından sokak ortasında darp edildi.

04 Haziran 2019 Salı 12:19
6 aylık hamile kadın amcası tarafından dövüldü iddiası

Beşiktaş’ta, 6 aylık hamile olan bir genç kadın iddialara göre kendisinden para isteyen amcası tarafından sokak ortasında darp edildi. Polis ekipleri, yeğenini darp ettikten sonra kaçan amcayı yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, Beşiktaş’ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre kardeşlerine kahvaltılık almak için dışarı çıkan 6 aylık hamile Saniye Yıldız (22), yolda amcası V.G. ile karşılaştı. Yıldız’ı gören amca V.G., yeğeninden para istedi. Yeğen Yıldız, para vermeyince amca V.G. tarafından darp edildi.


İddialara göre yeğenine tekme ve tokat atan amca V.G., yeğeni yere düşünce kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Yıldız’ı kontrol etti. Yıldız yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, yeğenini darp eden amca V.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 12:19
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