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“6 aylık asker operasyonlara gitmeyecek”

Öngörülen yeni askerlik sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr.

26 Şubat 2019 Salı 14:40
“6 aylık asker operasyonlara gitmeyecek”

Öngörülen yeni askerlik sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Naim Babüroğlu, “Artık 6 aylık asker, operasyonlara gitmeyecek. Onların yerine profesyonel askerler operasyonlarda yer alacak” dedi.


Türkiye’nin, 35 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadele ettiğini ifade eden Dr. Babüroğlu, “Terörle mücadelede alınan dersler doğrultusunda artık profesyonel askerler kullanılıyor. Operasyonlarda ya da herhangi bir harekâtta 6 aylık askerler görev almayacak, profesyonel askerler kullanılacak. TSK için önemli olan, çok cepheli tehdit ortamında, iyi eğitilmiş, emir-komuta yapısı içinde liyakatli personelin, çevik ve ateş gücü yüksek birliklerin yetiştirilmesidir. Gerçekte savaşı sadece teknoloji kazanmıyor. Savaşı, teknolojiyi iyi kullanan, savaşma azim ve iradesi yüksek, disiplinli ve eğitimli asker kazanıyor” dedi.


Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir ilk


Yeni uygulamaların TSK’da bir ilk olduğunun altını çizen Dr.Naim Babüroğlu şunları söyledi: “İki yıllık meslek yüksekokulları mezunları 12 ay yedek astsubay olarak görev yapacaklar. Yedek Astsubaylara 10 aylık kıta hizmeti için maaş ödenecek. Lise ve altında eğitim görenler zorunlu 6 ay askerlik yaparak terhis olacaklar. 6 ayı tamamlayanlar, isterlerse 6 ay daha maaşlı olarak görev yapabilecekler. Bu uygulama, TSK askerlik sisteminde bir ilk. Sürenin bitiminde yani,12 ay görev süresinin bitiminde isteyenler sözleşmeli er ve erbaş kadroları için başvuru yapabilecekler”dedi.


Bedelli süreklilik kazanacak


Bedelli askerlik uygulamasının artık süreklilik kazanacağını belirten Dr. Babüroğlu, “Her yıl, ihtiyaç doğrultusunda bedelli olarak askerlikten yararlanılacak. Başlangıçta bu sayı 145 bin olarak tespit edildi. İlerleyen zamanlarda belirlenen sayı TSK’nın ihtiyacına göre düzenlenecek. Bedelli askerlikten eğitim durumuna bakılmaksızın herkes yararlanabilecek. Fakat bedelli olmaya hak kazananlar 1 ay temel eğitim için askere alınacak ve eğitimin ardında terhis olacaklar” diyerek bu şekilde kısa zamanlı da olsa olsa herkesin silah altına alınacağını söyledi.


Askerlik uygulamasında denge kavramı çok önemli


Askerlik uygulamalarının dengelenmesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Babüroğlu,” Gençlerini, davul ve zurnayla askere uğurlayan Türk milletinin geleneklerinde, kışlaya ¨Peygamber Ocağı¨ denildiğini ve askerlik kavramında önemli olanın gelenek, ihtiyaç ve uygulamalarının dengelenmesidir diyerek konuşmalarını şöyle sürdürdü: “ ‘Mehmetçik’ kavramı, kahramanlığı ve destanı ifade eder. ‘Mehmetçik’ destanını devam ettirerek, askerlik sistemi uygulamasının dengelenmesi büyük önem taşır”dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:40
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