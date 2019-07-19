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6 ayda trafik kazalarında bin 53 kişi hayatını kaybetti

Yapılan tüm ikaz ve denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler, ocak söndürmeye devam ediyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:26
6 ayda trafik kazalarında bin 53 kişi hayatını kaybetti

Yapılan tüm ikaz ve denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler, ocak söndürmeye devam ediyor. Yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 195 bin 936 trafik kazasında 127 bin 830 kişi yaralanırken, bin 53 kişi hayatını kaybetti.


Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ramazan Bayramı’nın da idrak edildiği Haziran ayı dönemine dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde 35 bin 826 kaza meydana geldi. Kazalarda 30 bin 31 kişi yaralanırken, 261 kişi hayatını kaybetti. Yılın 6 ayında ise Türkiye genelinde meydana gelen 195 bin 936 trafik kazasında 127 bin 830 kişi yaralanırken, bin 53 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 80 bin 671’ine sürücü kusuru sebep olurken, 7 bin 744 kazaya yaya, bin 573 kazaya araç, 481 kazaya yol, bin 30 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu.


Yılın ilk 6 ayındaki kazalardan 2 bin 40’ı kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşti. Taşıt


giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 2 bin 35 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen bin 139 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan 828 sürücü de kazalara davetiye çıkardı.


Resmi verilere göre yılın 6 ayında Ankara’da 35, Bursa’da 30, İstanbul’da 57 ve İzmir’de 59 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2 bin 923 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa’da 4 bin 617 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu. 6 aylık dönemde Türkiye genelinde 6 milyon 458 bin 748 sürücü ve yayaya 2 milyar 182 milyon 751 bin 610 lira ceza kesildi. Cezalardan 743 milyon 741 bin 785 liralık bölümü kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı.


6 aylık dönemde alkol alıp direksiyona geçen 72 bin 632 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 608 bin 315 araç trafikten men edildi. Diğer yandan Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, verilerde sadece kaza yerinde hayatını kaybedenlerin esas alındığını hatırlattı. Dernekten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan da hayatını kaybedenlerle birlikte bilançonun arttığına dikkat çekildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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