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6 ayda sınır kapısından geçen TIR sayısı açıklandı!

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından yılın ilk 6 ayında yardım ve ticari amaçlı 52 bin 777 TIR geçiş yaptı.

02 Temmuz 2019 Salı 13:45
6 ayda sınır kapısından geçen TIR sayısı açıklandı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yılın ilk yarısında yardım ve ticari amaçlı 52 bin 777 TIR geçti.

Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemeleri ile ticari ürün taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapıyor.

Suriye tarafına geçen TIR'lar, yüklerini ara bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.

Yılın ilk 6 ayında 52 bin 777 tırın geçiş yaptığı sınır kapısında, zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

 

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:45
  1. Hatay
  2. Reyhanlı
  3. Cilvegözü Sınır Kapısı
  4. TIR

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