6 ayda sınır kapısından geçen TIR sayısı açıklandı! Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından yılın ilk 6 ayında yardım ve ticari amaçlı 52 bin 777 TIR geçiş yaptı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yılın ilk yarısında yardım ve ticari amaçlı 52 bin 777 TIR geçti. Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemeleri ile ticari ürün taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapıyor. Suriye tarafına geçen TIR'lar, yüklerini ara bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor. Yılın ilk 6 ayında 52 bin 777 tırın geçiş yaptığı sınır kapısında, zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.