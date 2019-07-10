6 ayda 195 bin 488 yolcuya hizmet verildi

Muş Sultan Alparslan Havalimanında ilk 6 ay içerisinde 195 bin 488 yolcuya hizmet verildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Haziran ayı havalimanı istatistiklerine göre; haziran ayında Muş Sultan Alparslan Havalimanı iç hat yolcu trafiği 3 bin 574 oldu. 2019 yılı Haziran ayında Muş Sultan Alparslan Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 212 olurken, dış hatlar uçak trafiği 2 olmak üzere toplam uçak trafiği 214’e ulaştı.

2019 yılı Haziran ayında Muş Sultan Alparslan Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 340 ton olarak gerçekleşti.

6 aylık gerçekleşmede ise, Muş Sultan Alparslan Havalimanı 2019 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 195 bin 488’e, uçak trafiği bin 242’ye ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 654 ton oldu.