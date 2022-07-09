6 ayda 1.5 milyondan fazla gayrimenkul satıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre geçen ay 331 bin 693 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Geçen ay satış işlemi sayısı, mayısa kıyasla yüzde 20.01 oranında arttı. Hazirandaki satışlardan 4 milyar 637 milyon 770 bin lira tapu harcı geliri sağlandı. Ülke genelinde Ocak-Haziran 2022 döneminde 1 milyon 603 bin 664 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemlerden 18 milyar 415 milyon 817 bin lira tapu harcı geliri elde edildi. Bu satış işlemlerinin 708 bin 547’sini konut, 274 bin 500’ünü arsa, 430 bin 125’ini tarla, 75 bin 284’ünü iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu. Satışlarda 216 bin 963’le İstanbul başı çekti. Bu ilimizi 110 bin 474’le Ankara, 89 bin 381’le İzmir, 67 bin 105’le Antalya, 61 bin 400’le Bursa, 46 bin 895’le Konya, 44 bin 780’le Kocaeli ve 43 bin 394’le Balıkesir takip etti.