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6 ayda 1 milyon 246 bin 349 ünite kan bağışlandı

Türk Kızılay, gönüllü kan bağışçılarından aldığı destekle Türkiye genelinde yılın ilk 6 ayında 1 milyon 246 bin 349 ünite bağış aldı- Yılın ilk 6 ayındaki bağışçıların yüzde 16'sını kadınlar oluşturdu

14 Haziran 2019 Cuma 11:03
6 ayda 1 milyon 246 bin 349 ünite kan bağışlandı

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Türk Kızılay, gönüllü kan bağışçılarından aldığı destekle Türkiye genelinde yılın ilk 6 ayında 1 milyon 246 bin 349 ünite bağış aldı.

Dünya genelinde her yıl, karşılıksız kan bağışçılarını kutlamak ve onlara teşekkür etmek adına 14 Haziran "Dünya Kan Bağışçıları Günü" olarak kutlanıyor.

Türkiye'nin kan hizmetlerini yürüten Türk Kızılay, 17 bölge kan merkezi, 65 kan bağışı ve mobil kan bağışı aracıyla verilen kanları Türkiye genelindeki hastanelerde tedavi gören hastalara ulaştırıyor.

2005'te hayata geçirilen "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı"yla, kan bağışı rakamlarını artıran Türk Kızılay, kan ihtiyacının tamamını karşılama hedefine her yıl bir adım daha yaklaşıyor.

Gönüllü, güvenli ve düzenli kan bağışı ilkesiyle çalışan Türk Kızılay, bu yılın ilk 6 ayındaki bağışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik artış kaydetti.

AA muhabirinin Türk Kızılay verilerinden derlediği bilgilere göre 1 Ocak ile 12 Haziran 2019 tarihleri arasında, Türk Kızılay tarafından 1 milyon 246 bin 349 ünite kan bağışı toplandı. Geçen yılın aynı dönemine göre kan bağışı ünite sayısında yüzde 7 oranında artış sağlandı.

En fazla bağış toplayan Bölge Kan Merkezleri arasında yüzde 13 ile Avrupa Bölge Kan Merkezi (İstanbul) ilk sırada yer alırken, yüzde 11 ile Orta Anadolu Bölge Merkezi (Ankara) ile Ege (İzmir) Bölge Kan Merkezi ikinciliği paylaştı.

- Bağışçılara madalya

Türkiye'nin en fazla nüfusuna sahip şehri İstanbul, nüfusa oranla en fazla ünite kanın toplandığı il olurken, İzmir ise bağışçı sayısı bakımından ilk sırada yer aldı.

Yüzde 17'lik kan bağışı oranına sahip İstanbul'u yüzde 7 ile İzmir ve yüzde 6 ile Ankara takip etti.

Türkiye genelinde yılın ilk 6 ayındaki bağışçıların yüzde 16'sını kadınlar oluşturdu.

Türk Kızılay, "Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" çerçevesinde Türkiye genelinde kan bağışlayarak hayat kurtaran vatandaşları madalya ile onurlandırıyor. Kan bağışçılarına bu yıl bin 699 altın, 4 bin 937 gümüş ve 48 bin 250 bronz madalya verilecek. Bu madalyalardan 7 bin 199'u, bağışçı sayısı bakımından ilk sırada yer alan İzmir'de bağışçılara takdim edilecek.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:03
  1. Bağış
  2. kan
  3. Türk Kızılay

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