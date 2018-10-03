Mark Mobius, 6 ay zaman biçti: ABD ve Çin arasında kan dökülecek!

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak da bilinen ABD'li ünlü iş insanı ve yatırımcı Mark Mobius CNBC'nin Squawk Box programında ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çin'in oldukça sert bir rakip olacağından bahseden Mobius, "Şu an Çin'in yararına olan 300 milyon dolarlık bir dış ticaret açığından bahsediyoruz, bu durumdan kolayca vazgeçmeyecektir. Yine de ABD ve Çin'in altı ay sonunda bir ticaret anlaşmasına varabileceğini düşünüyorum fakat anlaşmaya varılana dek oldukça fazla kan dökülecek." dedi.

Mark Mobius

Henüz bir anlaşmaya varamadılar

ABD'nin yılın başında Çin'den gelen çamaşır makineleri ve solar panellere ek gümrük vergisi uygulamaya başlamasıyla iki ülke arasında "göze göz dişe diş" bir ticaret savaşı başlamıştı. ABD, dış ticaret açığı sebebiyle Çin'i suçlarken, Çin ürünlerine ek gümrük vergileri uygulamaya devam ediyor. Yıl içerisinde iki ülkenin arabulucuları birçok kez bir araya gelmiş olsa da henüz bir anlaşmaya varılamadı.

Karşılıklı vergiler getirilmişti

ABD ek gümrük vergisi uygulanan 50 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına ilave olarak Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne de gümrük vergisi getirmişti. Pekin yönetimi misillemede bulunarak daha önceden alınacağını duyurduğu ABD menşeli 60 milyar dolar tutarındaki ürün için de ek gümrük vergisi uygulaması yürürlüğe sokmuştu. Trump, Çin'in karşı önlemlere başvurması durumunda gümrük vergisi oranının arttırılacağını ve Çin mallarına 267 milyar dolarlık ithalatın da dâhil edileceğini açıklamıştı.