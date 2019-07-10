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6 ay kar altında kalan yollar asfaltlanıyor

Muş’ta 6 ay karla mücadele yapılan Üçevler bölgesindeki köy yollarında asfaltlama çalışması başlatıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:09
6 ay kar altında kalan yollar asfaltlanıyor

Muş’ta 6 ay karla mücadele yapılan Üçevler bölgesindeki köy yollarında asfaltlama çalışması başlatıldı.


Muş’ta çetin geçen kış şartlarının ardından tahrip olan köy yollarında hem onarım hem de asfaltlama çalışması başlatıldı. 18 personel ve 11 iş makinesi ile Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten Muş İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların ulaşımının rahat sağlanması için sıcak havada zorlu mesai yapıyor.


Bölgedeki çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan ekip şefi Fehim Karakaya, Cevizlidere köyünde 3,5 kilometre yol yaptıklarını belirterek, “2. kat asfalt çalışmasını yapmaktayız. Geçen sene 1. kat asfaltı atmıştık ve bu sene de 2. kat asfaltı atıyoruz. Bugün inşallah bitireceğiz. Yollar çok zorlu; uçurum var, rampa var. Bu yolları yapmak için eziyet çekiyoruz. Hava da çok sıcak, zor şartlar altında çalışıyoruz. Burada 18 kişi ve 11 iş makinesi ile çalışıyoruz” dedi.


Cevizlidere köyü sakinlerinden Aytaç Uygur da ekiplerin 6 ay boyunca karla mücadele yaptığını ve şu anda da asfaltlama çalışması yürüttüklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:09
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