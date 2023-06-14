6 ay boyunca… Almanya’dan vize için yeni karar

Almanya, Türkiye'deki vize reddi itiraz sürecini 6 aylığına askıya almıştı. Konuya ilişkin büyükelçilikten açıklama yapıldı. Vize başvurularında oldukça yüksek bir talep artışı yaşandığı belirtilen açıklamada, “Bazı bölgelerde vize merkezlerimiz farklı türlerde yapılan vize başvurularını aynı ölçüde karşılayamamaktadır. Bazı durumlarda bu, başvuru sahiplerinin vize başvurusu için randevu olma sürelerinde uzun bekleme sürelerine neden olmaktadır. Vizelerin işleme alınma kapasitesini arttırmak ve bekleme sürelerini azaltmak amacıyla Çin, Fas ve Türkiye'de bir pilot projesi olarak itiraz sürecini askıya alıyoruz. İtiraz, vize başvurusunun reddine yapılan şikayeti ifade etmektedir” denildi.

İtiraz hakkının yasal bir zorunluluk olmadığı, başvuru sahiplerine sağlanan kolaylık olduğunun altı çizilen açıklamada, “Pilot projesi kapsamında askıya almanın yurt dışı temsilciliklerimizin işleme aldıkları başvuru sayısını arttırıp arttıramayacağını ve böylelikle tüm seyahat edenlerin bekleme sürelerini azaltıp azaltmayacağını değerlendirmek istiyoruz. Bu durumdan tüm başvuru sahipleri istifade edecektir. Pilot proje 6 ay boyunca uygulanacak. Ardından sonuçlar değerlendirilecek. Pilot projenin başarılı olması halinde uygulamanın diğer vize merkezlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması olasılığını değerlendireceğiz” ifadelerine yer verildi.