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6 Arap ülkesinin katıldığı 'Arap Kalkanı 1' bugün başladı

6 Arap ülkesinin katılımıyla düzenlenen ortak tatbikat "Arap Kalkanı 1" bugün Mısır'da başladı.

04 Kasım 2018 Pazar 01:15
6 Arap ülkesinin katıldığı 'Arap Kalkanı 1' bugün başladı

Arap ülkeleri arasındaki askeri iş birliğini kuvvetlendirmek ve savaş kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlenen 'Arap Kalkanı 1' tatbikatı Mısır'ın ev sahipliğinde başladı. 

Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, KuveytBahreyn ve Ürdün'ün katılacağı tatbikatta Fas ve Lübnan, gözlemci olarak yer alıyor. Mısır'ın kuzeybatısındaki Muhammed Necib Askeri Üssü'nde yapılacak tatbikatın 16 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, tatbikata katılan Suudi Arabistan birliklerinin komutanı Abdullah bin Hüseyin es-Sebii, tatbikatın askeri iş birliğini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Sebii, tatbikatın terörle mücadele, sınırdaki köyleri temizleme ve güvenliğini sağlama, patlayıcılarla mücadele, kıyı güvenliği, kara, deniz ve hava muharebesiyle ilgili bir dizi faaliyeti içerdiğini belirtti.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 01:15
  1. arap kalkanı

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