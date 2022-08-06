6 Ağustos 2007: Recep Tayyip Erdoğan’ın 60. Hükümeti Kurmak Üzere Görevlendirilmesi

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. Hükümetini kurmak üzere görevlendirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde de özgür ve müreffeh bir Türkiye idealinin takipçisi olacaklarını söyledi.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni hükümeti kurmak için görevi aldığı 6 Ağustos'ta istişareleri en geniş anlamda yaptığına işaret ederek, "Yeni Bakanlar Kurulu kadromuzu önümüzdeki dönemde Türkiye için koyduğumuz hedefleri gerçekleştirecek bir kadro ehliyet ve liyakatinde görerek hazırladım. İsimleri belirlerken bir yandan geçen dönemin tecrübelerini özellikle yeni döneme taşıyarak politikalarımızda devamlılığı sağlamayı, bir yandan da yeni bir enerji ve dinamizmi yakalamayı esas aldım." dedi.





Bakanlık görevinin millete hizmet yolunda bu bir bayrak yarışı olduğuna işaret eden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Biz bu dönem için Türkiye'nin önüne yeni hedefler koyduk. Geçen 4 yıl 9 aylık dönemde ekonomik kalkınma ile demokratik reformları birlikte yürüttük. Yeni dönemde de özgür ve müreffeh bir Türkiye idealinin takipçisi olacağız. İnanıyorum ki, özgürlük ve refah birbirini besleyen ayrılmaz bir ikilidir. Özgürlük daha çok refahı, refah da daha çok özgürlüğü gerektirir. Yeni dönemde de daha çok özgürlük daha çok refah üretmek için çalışacağız. Allah mahçup etmesin, Allah yolumuzu açık etsin." dedi.





06 Ağustos1997: Kore havayollarına ait Boeing 747 tipi bir yolcu uçağı Guam'a inişe geçtiği sırada düştü: 228 kişi öldü.



